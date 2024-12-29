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6 نصائح ذهبية تحمي القلب وتخفض الكوليسترول

12:00 م الأحد 29 ديسمبر 2024

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نصح خبير التغذية الروسي تيم سبيكتور بضرورة اتباع مجموعة من النصائح الغذائية البسيطة للوقاية من أمراض القلب.

وقال سبيكتور إن ترك الخضروات المقطعة جانبا لمدة 10 دقائق قبل طهيها قد يقلل من الإصابة بأمراض القلب ويحسن الصحة العامة، حيث أن هذه المدة الزمنية القصيرة تسهم في تحفيز مادة كيميائية مهمة تعرف بـ "السلفورافان"، التي تتوفر بكثرة في الخضروات مثل البصل والثوم والبروكلي والكرنب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتساعد "السلفورافان" على خفض مستويات الكوليسترول ونسبة السكر في الدم، ما يسهم في الوقاية من أمراض القلب.

كما تعزز "السلفورافان" صحة القلب من خلال تحسين التحكم في الجلوكوز، ما يساعد على منع التقلبات الكبيرة في مستويات السكر في الدم، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

أفضل النصائح الغذائية لعام 2025:

-عند ترك الخضروات المقطعة لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل طهيها، يتم تنشيط السلفورافان ويحافظ على فوائدها الصحية، وهو أمر قد لا يحدث أثناء الطهي.

-الطهي قد يدمر إنزيم "ميوروسيناز" في الخضروات، وهو المسؤول عن تحويل المركبات الموجودة في البصل والثوم والبروكلي إلى "السلفورافان"، ولكن يمكن تفادي هذه المشكلة ببساطة من خلال ترك الخضروات المقطعة جانبا لبضع دقائق قبل الطهي.

-يجب طهي الطماطم بزيت الزيتون البكر الممتاز، لاستخراج المزيد من العناصر الغذائية من الطماطم، مثل الليكوبين، الذي يساهم في تحسين صحة القلب.

-إضافة الأطعمة المخمرة إلى النظام الغذائي، مثل الكيمتشي، وهو طبق كوري من الملفوف المخمر، لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والميكروبات المعوية.

-وضع الخل في تتبيلات السلطة، حيث أن حموضة الخل تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الشعور بالجوع المفاجئ بين الوجبات.

-تناول السلطة قبل الوجبات قد يسهم في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم ويحسن الشعور بالشبع.

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نصائح تحمي القلب خفض الكوليسترول طهي الطماطم السلطة قبل الوجبات
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