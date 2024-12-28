ابتعد عنها فورا.. 5 مشروبات تدمر الكبد والكلى

كتبت- نرمين ضيف الله:

النظام الغذائي هو أحد العوامل المهمة للعناية بالصحة، إذ يساعد اتباع نظام غذائي صحي في الحفاظ على الجسم والأعضاء من التلف.

لكن هناك مشروبات شائعة يتناولها الكثيرون بكثرة، تضر بالكلى والكبد، ويجب الابتعاد عنها أو التقليل منها.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، إنّ هناك مشروبات شائعة يتم تناولها بشكل يومي، تضر بصحة الكلى والكبد.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن هذه المشروبات تتمثل في:

المشروبات الغازية

وتحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، كما يسهم في زيادة أمراض الكبد والكلى.

العصائر الصناعية

وتحتوي على نسبة عالية من السكر، ما يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم، ويؤثر سلبًا على وظائف الكبد والكلى.

المشروبات التي تحتوي على الكحول

تدمر الكبد والكلى تدريجيًا، ما يسبب تلفًا يؤدي إلى فشل كلوي حاد.

مشروبات الطاقة

وتحتوي على كميات عالية من الكافيين والسكر، ما يزيد من مشاكل الكلى، فضلاً عن تأثيرها على السكر والقلب.

القهوة الزائدة

الإفراط في شرب القهوة يسبب الجفاف ويزيد من أمراض الكلى.

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