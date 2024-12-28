تظهر على الوجه.. 3 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الجلد

كتبت- أسماء العمدة:

ظهور الشامات على الوجه أمر شائع، ومعظمها حميد ولا يدعو للقلق، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي تشير إلى خطر تحول الشامة إلى ورم سرطاني (ميلانوما)، وهو نوع خطير من سرطان الجلد.

ووفقًا لموقع Medical Xpress، من المهم مراقبة الشامات الموجودة والانتباه لأي تغييرات تطرأ عليها، كما يجب استشارة الطبيب على الفور عند ملاحظة أي من العلامات التالية.

قاعدة "ABCDE" للكشف عن الشامات الخطيرة

تساعد هذه القاعدة في تذكر العلامات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها:

التناظر

إذا رسمت خطًا وهميًا يقسم الشامة إلى نصفين، يجب أن يكون النصفان متطابقين تقريبًا، وإذا كان النصفان مختلفين، فهذه علامة تستدعي الانتباه.

الحدود

يجب أن تكون حدود الشامة ناعمة ومنتظمة، وإذا كانت الحدود غير منتظمة أو ضبابية أو متعرجة، فهذه علامة تحذيرية.

اللون

يجب أن يكون لون الشامة موحدًا، وإذا كانت الشامة تحتوي على ألوان متعددة (مثل الأسود والبني والأزرق والأحمر أو الأبيض)، فهذا قد يشير إلى وجود مشكلة.

القطر

إذا كان قطر الشامة أكبر من 6 ملم (حوالي حجم ممحاة قلم الرصاص)، يجب فحصها من قبل الطبيب.

التغيرات

أي تغيير في حجم أو شكل أو لون أو ارتفاع الشامة، أو ظهور أعراض جديدة مثل الحكة أو النزيف أو التقشر، يستدعي مراجعة الطبيب فورًا.

علامات أخرى يجب الانتباه لها

ظهور شامة جديدة فجأة، خاصة بعد سن البلوغ، قد يكون علامة تحذيرية، وعلى الرغم من أن ظهور شامات جديدة أمر طبيعي في مرحلة الطفولة والمراهقة، إلا أن ظهورها فجأة في سن أكبر يستدعي الانتباه.

وإذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد، فأنت أكثر عرضة للإصابة به، وفي هذه الحالة، من المهم إجراء فحوصات جلدية منتظمة ومراقبة أي تغييرات في الشامات بعناية أكبر.

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