مؤشرات خفية على الأظافر تكشف ارتفاع الكوليسترول

كشف خبراء الصحة أن الأظافر قد تحمل علامات تحذيرية تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم. ومن خلال مراقبة هذه التغيرات، يمكن اكتشاف المشكلة مبكرًا والبدء في معالجتها.

التغيرات المرتبطة بارتفاع الكوليسترول:

ظهور اللون الأصفر على الأظافر

نتيجة لتراكم الكوليسترول تحت الجلد، مما يؤدي إلى ظهور بقع صفراء تُعرف بـ"زانثوماس".

فقدان اللون الوردي الطبيعي

انسداد الأوعية الدموية بسبب الكوليسترول يؤدي إلى ضعف تدفق الدم وشحوب الأظافر.

تغير سماكة الأظافر

قد تصبح الأظافر أكثر سمكًا أو هشة وسهلة الكسر بسبب ضعف الدورة الدموية.

خطوط داكنة تحت الأظافر

تُعرف بـ"نزيف الشظايا"، وقد تكون ناتجة عن تأثر الأوعية الدموية بسبب تراكم الكوليسترول.

أهمية الانتباه:

ارتفاع الكوليسترول غالبًا لا يُظهر أعراضًا في مراحله المبكرة، لكنه يُعد من العوامل الخطرة التي قد تؤدي إلى أمراض قلبية خطيرة لذلك، يُطلق عليه "القاتل الصامت".

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على أظافرك، فمن الأفضل استشارة طبيب لفحص مستويات الكوليسترول واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

المصدر: ميرور