10 نصائح ذهبية لحماية نفسك من حساسية الجيوب الأنفية في الشتاء

كتبت- أسماء العمدة:

حساسية الجيوب الأنفية، أو التهاب الجيوب الأنفية، هي حالة شائعة تصيب الأغشية المخاطية المبطنة للأنف، وقد تسبب أعراضًا مزعجة، مثل الصداع، وألم الوجه، وانسداد الأنف، وسيلان الأنف، والسعال.

ووفقًا لموقع Healthline، هناك العديد من الطرق التي تساعدك على الوقاية من حساسية الجيوب الأنفية، خاصة خلال الفترات التي تزداد فيها مسببات الحساسية أو انتشار الأمراض.

يُعتبر غسل الأنف بالمحلول الملحي من أفضل الطرق لتنظيف الممرات الأنفية وإزالة المخاط والمواد المسببة للحساسية والمهيجات، ويمكنك استخدام بخاخات الأنف الملحية المتوفرة في الصيدليات، أو تحضير محلول ملحي منزليًا بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ.

عند تنظيف الأنف، استخدم مناديل ناعمة لتجنب تهيج الجلد.

حافظ على نظافة منزلك، خصوصًا غرف النوم، من خلال التنظيف بالمكنسة الكهربائية بانتظام وغسل أغطية الفراش بالماء الساخن.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الحيوانات الأليفة، حاول تقليل الاتصال بها قدر الإمكان.

تجنب التدخين والتعرض لدخان السجائر وملوثات الهواء.

احذر من التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والرطوبة؛ إذ قد تؤدي إلى تهيج الجيوب الأنفية، وحاول تجنب التعرض المباشر للهواء البارد أو الجاف.

نصائح طبية مهمة

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لتعزيز جهاز المناعة.

مارس الرياضة لتحسين الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة.

احرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم لتعزيز وظائف الجهاز المناعي.

اشرب كميات كافية من الماء لترطيب الأغشية المخاطية وتسهيل حركة المخاط.

استخدم جهاز ترطيب الهواء، خصوصًا في فصل الشتاء، لمنع جفاف الأغشية المخاطية.

يمكنك استنشاق البخار من وعاء ماء ساخن مع تغطية الرأس بمنشفة للحصول على راحة سريعة.

اقرأ أيضا:

الأكثر رعبا.. 15 صورة لأغرب 6 حدائق في العالم

عدو خفي يدمر مرارتك.. احذر وضعه على سفرتك

"النحس بيجري وراهم".. 4 أبراج لن يحالفها الحظ في أول 3 شهور من 2025

احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة على الريق.. تدمّر البنكرياس

احذر هذا المشروب الشهير.. يدمر قلبك ويرفع الكوليسترول إلى مستويات خطيرة