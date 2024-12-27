فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم في الشتاء

يعاني معظم الأشخاص في فصل الشتاء من انخفاض درجات الحرارة وسوء التغذية ونقص الفواكه والخضروات الطازجة، ما يؤثر على حالتهم الصحية العامة.

وفيتامين د له أهمية خاصة لأن جسم الإنسان يصنعه تحت تأثير أشعة الشمس التي تقل خلال أشهر الشتاء.

وهذا الفيتامين قد يسهم في تقوية المناعة ويحافظ على صحة العظام والأسنان، ويحمي من الاكتئاب، ولكن يؤدي نقص مستوياته إلى ضعف المناعة وزيادة التعرض للأمراض المعدية.

ويحتاج الجسم إلى عنصر الحديد أيضا للحفاظ على مستوى الطاقة الطبيعية ونقل الأكسجين.

ويمكن أن يؤدي نقصه إلى فقر الدم الذي يصاحبه التعب والضعف وانخفاض الأداء.

ويعتبر فيتامين سي ضروريا في الطقس البارد لأنه يلعب دورا مهما في تقوية الأنسجة ومنظومة المناعة، ما يساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد والالتهابات الفيروسية.

وفيتامين B يحافظ على توازن الطاقة والأداء الطبيعي للجهاز العصبي، وفيتامينات B6 وB12 يساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل مستوى التوتر، ويسبب نقصه أيضا إلى التعب والضعف ومشكلات النوم.

أما الزنك، يسهم في عمليات الأكسدة والاختزال في الجسم ويحافظ على الأداء الطبيعي للعديد من الأعضاء.

كما أن عنصر المغنيسيوم ضروري لتطبيع عمل الجهاز العصبي والحفاظ على نوم صحي ويساعد على تقليل التشنجات العضلية.

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