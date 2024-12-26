تظهر على الجلد.. علامات تحذيرية تنذر بارتفاع السكر في الدم

كتبت - أسماء العمدة:

هناك العديد من العلامات التي تظهر على الجلد وتشير إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ومن المهم التعرف عليها للكشف المبكر عن مرض السكري والوقاية من مضاعفاته.

بقع داكنة على الجلد (الشواك الأسود)

وصرّح الدكتور سعيد شلبي بأن هذه البقع الداكنة ذات الملمس المخملي تظهر في ثنايا الجلد، مثل الرقبة والإبطين والفخذين، وتُعرف هذه الحالة بـ"الشواك الأسود"، وهي علامة قوية على مقاومة الأنسولين، وهي حالة تسبق الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وتحدث هذه البقع نتيجة لزيادة إنتاج الأنسولين في محاولة الجسم للسيطرة على مستويات السكر في الدم، ما يحفز نمو خلايا الجلد.

سماكة الجلد

وأكد استشاري الكبد أن الجلد يصبح سميكًا وقاسيًا، خاصة في أسفل الساقين، وذلك يرجع إلى ضعف تدفق الدم، وتلف الأعصاب الناتج عن ارتفاع السكر.

وأشار إلى أنه تظهر أيضًا تقرحات أو جروح مفتوحة في القدمين لا تلتئم بسهولة، نتيجة ضعف تدفق الدم وتلف الأعصاب، ما يُضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

التهابات الجلد المتكررة:

ويُصبح مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد الفطرية والبكتيرية، وتشمل هذه الالتهابات:

الالتهابات الفطرية

مثل القدم الرياضي، والقوباء الحلقية، والالتهابات المهبلية التي تسبب الحكة.

الالتهابات البكتيرية

مثل التهابات غدد الجفن، والدمامل، والتهابات بصيلات الشعر، والالتهابات العميقة في الجلد والأنسجة تحتها، والتهابات حول الأظافر.

كما أن الحكة الشديدة قد تكون علامة على ارتفاع السكر، إذ يمكن أن تحدث بسبب الفطريات أو جفاف الجلد أو ضعف الدورة الدموية.

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