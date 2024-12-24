تعاني من فقر الدم.. أطعمة تساعد على امتصاص الحديد

كتب – سيد متولي

فقر الدم مشكلة صحية خطيرة يعاني منها بعض الأشخاص، لعل أبرزها نقص الحديد في الجسم، والذي يسبب ضعف نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، لكن هناك أطعمة تساعد على علاج هذه المشكلة.

وبحسب موقعhealthshots ، يسبب سوء التغذية نقص الحديد في الجسم، ومن المهم تناول كمية مناسبة من الحديد من خلال نظامك الغذائي.

أطعمة يجب تناولها إذا كنت تعاني من فقر الدم

اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية والبيض والفاصوليا والخضراوات الورقية الخضراء الداكنة والفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش والحبوب المدعمة بالحديد والخبز والمكرونة والبازلاء، تحتوي على الحديد.

وكذلك الأطعمة الغنية بفيتامين سي، تساعد على امتصاص الحديد من الطعام، مثل الفواكه والخضراوات، كالبروكلي والطماطم والكيوي والبرتقال والفراولة والفلفل.

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