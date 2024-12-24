لن تصدق ما يحدث لجسمك عند تناول كبدة الفراخ.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله

كبدة الفراخ من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، المفيدة لصحة الجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرةن إن كبد الدواجن من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، كما أنها مصدر جيد للفيتامين والمعادن.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّها غنية بفيتامين أ، والحديد وحمض الفوليك، وفيتامين ب وهذه العناصر ضرورية لصحة الجسم والعين وتكوين خلايا الدم الحمراء، وتعزيز صحة المناعة.

وأوضحت أنها مصدر جيد للبروتين وهو عنصر ضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة في الجسم؛ والشعور بالشبع.

وأشارت إلى أنّها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكوليسترول، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، وينصح لتناول القليل منها، إما مسلوقة جانب الخضار أو مشوية.

وقدمت عدة نصائح أخرى

تناول الكبد باعتدال.

التأكد من المصدر لضمان جودتها.

تجنب القلي.

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