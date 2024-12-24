4 بذور صحية لتعزيز نمو الشعر

البذور تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تُسهم في تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

وفقا لموقع " TATA 1mg"، إليك أفضل 4 بذور تعمل على تقوية بصيلات الشعر، وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، وتغذية الشعر.

بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان من أغنى المصادر الطبيعية لأحماض أوميجا-3 الدهنية، والتي تساعد على ترطيب فروة الرأس ومنع جفافها وتقليل الالتهابات، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف.

بذور اليقطين

تتميز بذور اليقطين بغناها بالزنك والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة بصيلات الشعر وتعزيز نموه وتقليل الالتهابات.

بذور الشيا

من المصادر الغنية بالبروتين والألياف، ما يجعلها مثالية لتقوية الشعر ومنع تكسره، كما تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تُسهم ترطيب فروة الرأس وتحسين مرونة الشعر.

بذور الحلبة

تشتهر بذور الحلبة بمحتواها العالي من البروتين والحديد، وهما عنصران أساسيان لنمو الشعر وتقويته.

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