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يقي من أمراض القلب والسكري.. مشروب ينظف الكبد من السموم

02:00 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

تعبيرية

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كتبت- أسماء مرسي:

يشتهر شاي البابونج بقدرته على تهدئة الأعصاب وتعزيز جودة النوم، ولكن هل تعلم أن لهذا المشروب يمثل سلاحا فعالا لتعزيز صحة الكبد وتنظيفه من السموم، وفقا لموقعي "eatingwell" و"timesofindia".

كيف يساعد شاي البابونج على تنظيف الكبد من السموم؟

مضاد للالتهابات

يعاني الكبد من الالتهابات التي قد تؤثر على وظائفه، ويحتوي شاي البابونج على مركبات طبيعية تعمل كمثبطات للالتهاب، ما يساعد على تهدئة الكبد وتخفيف الضغط عليه.

منظف قوي

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة به على تنظيف السموم المتراكمة داخل الكبد، ما يعزز قدرته على أداء وظائفه بكفاءة.

داعم لصحة الكبد

يُسهم استهلاكه أيضا في تعزيز صحة الخلايا الكبدية وحمايتها من التلف، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

فوائد أخرى لشرب شاي البابونج:

النوم بشكل أفضل.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

خفض نسبة السكر في الدم.

دعم صحة القلب.

تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

تخفيف أعراض الدورة الشهرية.

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فوائد شاي البابونج فوائد شاي البابونج تنظيف الكبد من السموم
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