تقي من مرض السكري.. 5 توابل تحمي قلبك وتحارب الكوليسترول

كتب – سيد متولي

إدراج التوابل في نظامك الغذائي يمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية التي يغفل عنها كثيرون، لكن هل تعرف أن بعضها يساعد على خفض نسبة السكر في الدم؟.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن خفض نسبة السكر في الدم المرتفعة، مهم للغاية لصحتك، إذ أن ارتفاعها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والكوليسترول وتلف الأعصاب، وهناك 5 توابل تساعد على خفض نسبة السكر في الدم، وهي:

الحلبة

تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ما يبطئ امتصاص الجلوكوز ويحسن وظيفة الأنسولين.

القرنفل

غني بمضادات الأكسدة، التي تنظم إنتاج الأنسولين وتبطئ هضم الكربوهيدرات، ما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

الكركم

الكركمين، المركب النشط في الكركم، يقلل الالتهاب ويحسن حساسية الأنسولين، ما يؤدي إلى التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

القرفة

تعمل على تحسين حساسية الأنسولين، وإبطاء تحلل الكربوهيدرات، ما يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.

الزنجبيل

يحسن حساسية الأنسولين، كما أنه يقلل من الإجهاد التأكسدي، والذي يرتفع لدى مرضى السكري.

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