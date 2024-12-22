9 تمارين منزلية تخفض ضغط الدم وتعزز صحة القلب

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد تسهم في تحسين كفاءة القلب والدورة الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم والوقاية من النوبات القلبية ومرض السكري من النوع 2 والسرطان.

ويُوصى أيضا بممارسة تمارين القوة والمرونة حيث تساعد على زيادة قوة العضلات والحفاظ على كثافة العظام وتحسين التوازن وتقليل آلام المفاصل.

التماريت التي تاسغد على تقوية الجسم بالكامل:

- الضغط على الأرض.

- الضغط على الركبة.

- تمرين الضغط المائل.

- نصف تمرين بوربي المعدل.

- نصف تمرين بوربي.

- الجلوس للوقوف باستخدام الذراعين.

- الاندفاع العكسي مع الضغط فوق الرأس.

- الاندفاع العكسي مع الضغط فوق الرأس باستخدام الأوزان.

- تمرين مركب يجمع بين تمرين الرفع الميت (Deadlift) وتمرين سحب (Row).

ويمكن القيام بهذه التمارين من خلال استخدام أدوات منزلية بسيطة، على سبيل المثال، يمكن استخدام كرسي أو مقعد قوي لأداء تمرين بوربي المعدل، أو إضافة وزن باستخدام مظلة أثناء أداء تمارين الاندفاع العكسي مع الضغط فوق الرأس.

ويجب ممارسة تمرينين أو أكثر لتقوية العضلات أسبوعيا، ويمكن أن تشمل الأنشطة الأخرى مثل ركوب الدراجات والمشي والرقص.

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