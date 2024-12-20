ابتعد عنها.. 5 أطعمة تزيد الشعور بالكسل في الشتاء

كتبت- نرمين ضيف الله:

الشعور بالوخم أو الكسل، خاصة في فصل الشتاء، هو أمر شائع، ويعود إلى أن الجسم يميل إلى إنتاج هرمون النوم في الأيام القصيرة، ما يجعلنا نشعر بالنعاس بشكل طبيعي.

ووفقًا للدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لتقليل الشعور بالنعاس والإرهاق.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن تلك الأطعمة تشمل:

الأطعمة الغنية بالسكريات

تتمثل تلك الأطعمة في الحلويات والمشروبات الغازية والأطعمة التي تسبب السكر في الدم، مما يؤدي للشعور بالتعب.

الخبر الأبيض

يفضل استبدال الخبز الأبيض بالخبر الأسود المصنوع من الحبوب الكاملة والغنية بالألياف.

الأطعمة المقلية

مثل للبطاطس والبرجر صعبة الهضم تسبب توتر في الهضم لفترة طويلة.

اللحوم الدسمة

تحتاج للمزيد من الوقت للهضم ما يسبب التوتر في عملية الهضم والشعور بالوخم والتعب.

الأطعمة المسبكة

هذه الأطعمة صعبة الهضم تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والأملاح مما تشعرك بالتوتر والوخم.

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