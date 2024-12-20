أطعمة تساعد على تنشيط الذاكرة.. لا تتجاهلها

دماغنا هو العضو الأكثر تعقيدًا في الجسم، وهو مسؤول عن كل ما نفكر به ونفعله، لحسن الحظ، يمكننا تغذية هذا العضو الحيوي من خلال اختيار الأطعمة المناسبة.

ووفقًا لـ timesofindia سوف نستكشف العلاقة بين التغذية وصحة الدماغ، وكيف يمكن لبعض الأطعمة أن تحسن وظائفنا الإدراكية.

الأطعمة الغنية بالأوميغا 3

الأحماض الدهنية أوميغا 3 ضرورية لصحة الدماغ، فهي تساعد على بناء أغشية الخلايا العصبية وتحسين الاتصال بين الخلايا.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين

التوت البري

التوت غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا الدماغية من التلف.

الخضروات الورقية الداكنة

تحتوي الخضروات الورقية الداكنة على فيتامينات ومعادن تساعد على تحسين الوظائف الإدراكية.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن التي تغذي الدماغ.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ وتزيد من تدفق الدم إليه.

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