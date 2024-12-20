هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البطاطس يوميا

البطاطس من الخضروات الشائعة حول العالم، وتشتهر بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية، ولكن ما الذي يحدث لجسمك إذا قمت بتناولها بشكل يومي؟

الفوائد المحتملة لتناول البطاطس يوميًا

يقول أحمد صلاح إن البطاطس غنية بالكربوهيدرات التي تزود الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه، وتحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع.

فإنها غنيه بالبوتاسيوم معدن مهم لصحة القلب وعضلات الجسم.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يساعد تناول البطاطس على تقوية جهاز المناعة لإنها تحتوي على فيتامين ج التي تحمي الجسم من الأمراض.

الآثار الجانبية المحتملة لتناول البطاطس يوميًا

زيادة الوزن

إذا تم تناول البطاطس بكميات كبيرة وبشكل منتظم، وخاصة إذا كانت مقلية أو مضاف إليها الكثير من الزيوت والدهون، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من النشا

والذي يتحول إلى سكر في الدم، مما قد يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر، خاصة لدى مرضى السكري.

مشاكل هضمية

قد يسبب تناول كميات كبيرة من البطاطس مشاكل هضمية مثل الانتفاخ والغازات.

نصائح لتناول البطاطس بشكل صحي

أفضل طريقة لتناول البطاطس هي سلقها أو خبزها بدلاً من قليها.

لا يجب الإفراط في تناول البطاطس، بل يجب تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

وأختتم صلاح:"تحتوي البطاطس الحلوة على نسبة أقل من النشا مقارنة بالبطاطس البيضاء، وتعتبر خيارًا أفضل لمرضى السكري، يمكن اعتبار البطاطس جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن إذا تم تناولها باعتدال وبشكل صحيح. ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم استشارة الطبيب قبل إضافة البطاطس إلى نظامهم الغذائي".

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