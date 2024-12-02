دور البرد المنتشر.. طبيب يكشف 7 نصائح ذهبية للوقاية

كتب – سيد متولي

مع انخفاض درجات الحرارة، يعاني العديد من المصريين من الإصابة بنزلات البرد تزامنا مع الطقس البارد واقتراب دخول فصل الشتاء.

ويقول مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه في الطقس البارد يمكن أن تسبب عدة أنواع من الفيروسات نزلات البرد، بحسب برنامج هيلث لايف.

ونصح بدران بتطبيق ما يعرف بـ"ثقافة الوقاية من الأمراض التنفسية"، والتي تتمثل في:

ارتداء الكمامة.

غسل اليدين.

تجنب لمس الأشياء باليد ثم وضع اليد على الأنف.

تدفئة المنزل.

تناول مشروبات دافئة مثل الأعشاب.

تجنب تناول المضادات الحيوية بشكل عشوائي.

تناول فيتامين سي الموجود في الجوافة والكيوي والليمون والفراوسة والبرتقال.

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