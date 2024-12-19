لماذا نشعر بالنعاس بشكل متكرر في الشتاء؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

الشعور بالنعاس بشكل متكرر في الشتاء أمر شائع يعود لعدة عوامل منها تغير توقيت النوم، والساعة، وقصر وطول النهار، والشعور بالظلام هو عامل أساسي، حسبما أكد الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية.

الظلام

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّ الظلام وقلة التعرض لضوء الشمس يؤدي إلى زيادة إنتاج هرمون الملاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

البرد

وأكد أن الشعور بالبرد وانخفاض درجات الحرارة، يدفع الجسم للبحث عن الدفء، ما يزيد من الرغبة في النوم.

تغيرات في المزاج

ويؤدي قلة الضوء إلى الاكتئاب الموسمي مما يزيد من الشعور بالتعب والرغبة في النوم.

تغيرات في الغذاء

تغيرات النظام الغذائي تؤثر على مستويات الطاقة لدينا.

وقدّم أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، عدة نصائح للتغلب على النعاس:

ممارسة الرياضة.

الحفاظ على روتين نوم منتظم.

تجنب الكافيين.

تجنب الأطعمة الثقيلة والغنية بالدهون والسكريات.

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