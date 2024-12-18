ترفع السكر.. احذر مشروبات شائعة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات الشائعة أن تسبب مشكلات صحية خطيرة دون أن ندري، لعل أبرزها المشروبات السكرية التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبحسب موقع onlymyhealth، فحصت دراسة بيانات ما يقرب من 70 ألف بالغ في السويد، أكملوا استبيانات غذائية في عامي 1997 و2009، مع حساب عدد السعرات الحرارية التي حصلوا عليها من ثلاثة مصادر للسكريات المضافة، المشروبات الغازية والسكرية، والإضافات مثل العسل أو المربى، والحلويات مثل المعجنات أو الحلوى أو الآيس كريم.

وكان متوسط أعمار المشاركين 60 عاما تقريبا، بينما متوسط مؤشر كتلة الجسم لديهم 25.3، وحصلوا على 9.1 % من السعرات الحرارية من السكريات المضافة، وبعد أكثر من عقدين من المتابعة، تم تشخيص إصابة ما يقرب من 26 ألف شخص بأمراض القلب والأوعية الدموية .

وكشفت سامانثا هيلر، أخصائية التغذية السريرية في مدينة نيويورك، أن ارتفاع مستويات السكر في الدم، أحد الأسباب التي تجعل تناول المشروبات المحلاة بالسكر يزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

ونصحت بتقليل المشروبات السكرية واستبدالها بالماء المحلى بشريحة من الفاكهة، أو الشاي أو القهوة أو الحليب.











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