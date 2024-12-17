طرق سحرية للحفاظ على البصل طازجا لمدة 6 أشهر

البصل من الخضروات التي لا غني عنها في المنزل، ولكن إذا لم يتم التعامل معه بالطريقة الصحيحة، فإنه قد يفقد قيمته الغذائية ومذاقه.

في هذا الصدد، إليكم أفضل الطرق للحفاظ على البصل طازجا لمدة 6 أشهر، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لماذا لا يجب تخزين البصل مع البطاطس؟

كشفت دراسات حديثة أن البصل والبطاطس ينبعث منهما غاز الإيثيلين، وهو غاز طبيعي يساعد على نضج الفواكه والخضروات، ولكن عندما يتم تخزين هذه المنتجات معا، فإن تركيز غاز الإيثيلين يزداد، ما يؤدي إلى تسريع عملية النضج والتلف.

لذا، فإن فصل البصل عن البطاطس والموز وغيرها من الفواكه والخضراوات التي تنتج غاز الإيثيلين هو الخطوة الأولى للحفاظ عليه طازجا.

أفضل الطرق لتخزين البصل:

مكان جاف ومظلم

البصل يفضل الأماكن الجافة والمظلمة بعيدا عن الرطوبة والضوء، لذلك، يمكن تخزينه في صندوق في مكان بارد وجيد التهوية.

تهوية جيدة

تجنب تخزين البصل في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، حيث يمكن أن تتراكم الرطوبة داخل الكيس مما يؤدي إلى تعفن البصل، بدلاً من ذلك، استخدم أكياس شبكية أو سلال تسمح بتدفق الهواء.

تخزين البصل في الجواب

حفظ البصل في الجوارب وتعليقه طريقة فعالة للحفاظ عليه طازجا لفترة أطول، كما تسمح بتدفق الهواء حول البصل، ما يمنع تراكم الرطوبة والعفن.

تجنب الرطوبة

البصل يمتص الرطوبة بسهولة، لذلك تجنب تخزينه بالقرب من الخضروات الأخرى التي تطلق الكثير من الماء مثل الجزر.

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