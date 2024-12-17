تشقق الشفاه في الشتاء.. إليك الأسباب والعلاج

مشكلة تشقق الشفاه من أكثر الشكاوى شيوعا خلال فصل الشتاء، ولكن ما أسباب هذه المشكلة وطرق علاجها؟

أسباب تتشقق الشفاه في الشتاء:

وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية"، أوضحت الدكتورة إيرينا ترويتسكايا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل الروسية، أن السبب الرئيسي يكمن في بنية جلد الشفاه التي تختلف عن باقي أجزاء الجسم، فجلد الشفاه:

- أرق بكثير، ما يجعله أكثر عرضة لتأثيرات العوامل الخارجية كالبرد والرياح.

- يفتقر الجلد أيضا إلى الطبقة الواقية الطبيعية التي تحافظ على رطوبته.

- يتأثر بشكل مباشر بانخفاض الرطوبة في الهواء خاصة في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى جفافه وتشققه.

- بالإضافة إلى العوامل البيئية، قد يكون نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات B، A، E، C، وأوميجا 3 عاملا مساهما في جفاف الشفاه.

علاج تشقق الشفاه:

لتجنب تشقق الشفاه والحفاظ على مظهرها، توصي الطبيبة باتباع النصائح التالية:

الحرص على تناول نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن.

شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم.

اختيار مرطبات تحتوي على زيوت طبيعية وفيتامينات وشمع لحماية الشفاه من الجفاف.

إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص أي نقص في الفيتامينات والمعادن وعلاجه.

اقرأ أيضا:

كارثة خطيرة في بيتك.. مشروب تناوله يوميا يضر الدماغ

سر غريب وراء الكلام أثناء النوم.. لن تتوقع السبب

7 أعراض إذا ظهرت عليك دليل على الإصابة بصداع نصفي حاد

كنز في مطبخك.. مشروب ساخن يخفض الكوليسترول ويحمي من أمراض القلب

سر الشعور بالعطش رغم شرب الماء.. ما علاقته بالسكري؟