ما علاقة اضطرابات النوم بمرض الكبد الدهني؟

- د ب أ

أشارت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية إلى أن هناك علاقة بين اضطرابات النوم ومخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة بازل السويسرية هذه النتائج، حيث أظهرت أن الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية أخرى مثل السكري وأمراض الكلى المزمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولاحظ الباحثون أن المصابين بالكبد الدهني يعانون بشكل عام من اضطرابات في أنماط نومهم، حيث يستيقظون بشكل متكرر خلال الليل وينامون فترات طويلة خلال النهار مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

يرجع سبب الاضطرابات في النوم إلى التأثير المتبادل بين الكبد ودورة النوم والاستيقاظ، فضعف وظائف الكبد يؤثر على قدرة الجسم على الحفاظ على توازنه، ما يؤدي إلى اضطراب الإيقاع اليومي وتأثيره على جودة النوم.

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