7 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن في الشتاء

يسعى الكثير من الأشخاص إلى فقدان وزنهم بطرق طبيعية بعيدا عن الأدوية والذهاب إلى صالة الجيم.

في هذا الصدد، إليكم 7 نصائح فعالة تساعدك على حرق السعرات الحرارية وتعزيز عملية الأيض، وفقا لموقع "Economic Times".

- تناول الخضروات، نظرا لانها مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتنظيم عملية الهضم.

- إضافة العديد من التوابل إلى الوجبات مثل الكركم والزنجبيل والقرفة والفلفل الأسود، حيث تعمل على تسريع عملية الأيض وحرق الدهون بشكل طبيعي.

- شرب كمية كافية من الماء والسوائل الدافئة طوال اليوم، فذلك يساعد على طرد السموم من الجسم وزيادة الشعور بالشبع.

- التقليل من تناول الأطعمة المقلية، لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية عالية ودهون غير صحية.

- تناول الحساء الشتوي مثل شوربة العدس، فهي وجبة دافئة ومغذية وتساعد على الشعور بالشبع.

- اختار وجبات خفيفة صحية تحتوي على المكسرات والفواكه والبيض والبذور، حيث تُسهم في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة وتمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية.

التقليل من استخدام الزيوت عند طهي الطعام، وخاصة المضافة إلى الصلصات، فهذا يساعد على تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها.

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