امرأة مصابة تكشف علامات سرطان الأمعاء وتحذر من هذه الأعراض

كتب – سيد متولي

سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويصيب الناس في جميع أنحاء العالم بسبب عاداتهم الغذائية أو نمط حياتهم، يُعرف أيضًا بسرطان القولون والمستقيم، وهو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويبدأ عادةً في القولون (الأمعاء الغليظة) أو المستقيم ويزداد خطر الإصابة به مع تقدم العمر، يصيب في الغالب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 أو 60 عامًا.

وقد يتجاهل الكثير من الناس الأعراض المبكرة لسرطان الأمعاء لأنها قد تشبه مشكلات صحية أخرى، على سبيل المثال، يعد الدم في البراز أحد العلامات الشائعة لسرطان الأمعاء ولكنه يحدث أيضًا بسبب البواسير، قد يتم الخلط بين أعراض أخرى مثل ألم البطن وعسر الهضم، بحسب timesofindia.

امرأة تشارك أعراضًا مبكرة أقل شهرة لسرطان الأمعاء

شاركت امرأة تكافح سرطان الأمعاء في مرحلته الرابعة مؤخرًا رؤى مفيدة حول السرطان القاتل للمساعدة في اكتشافه مبكرًا، وشرحت الأعراض المبكرة التي تجاهلتها والتي كان من الممكن أن تساعد في التشخيص المبكر.

شاركت إيلي ويلكوك العلامات التحذيرية الأربعة التي واجهتها قبل تشخيص حالتها.

الألم

وكشفت إيلي على تيك توك عن معاناتها من آلام في الجانب الأيسر من بطنها وحوضها، وروت كيف افترضت في البداية أنها عدوى بولية ربما انتشرت إلى كليتيها بسبب طبيعتها الأحادية الجانب والطريقة التي تلتف بها من الأمام إلى الخلف، وقالت إنه بعد استبعاد العدوى بعد الاختبار، قررت اتخاذ خطوات أخرى.

وقالت: "لكن جميع علامات العدوى كانت واضحة، لذلك لم يكن لدي عدوى في جسدي، ولهذا السبب ذهبت لإجراء المزيد من الاختبارات".

التعب

وأوضحت المرأة كيف بدأت تشعر بالإرهاق بعد عودتها من مكتبها، بينما كانت في وقت سابق تستخدم وقتها الشخصي بعد العمل للطهي أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو مقابلة صديقة.

وقالت: "عادةً ما كنت أستيقظ وأذهب إلى العمل وأعود إلى المنزل، ثم ربما أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أو أطهو العشاء أو أرى صديقة، لكنني كنت أعود إلى المنزل من العمل وأغفو بقية المساء".

الإرهاق

هو أحد أعراض السرطان الشائعة، ولكن من الشائع أيضًا الشعور بالإرهاق في العديد من الحالات الصحية الأخرى".

تغيرات في عادات الأمعاء

يجب ملاحظة أي تغيرات في برازك لأنها قد تكون مفتاحًا لصحتك، تكشف إيلي أنها تجاهلت التغيرات في عادات أمعائها ووجود الدم في برازها، والتي كان من الممكن أن تساعدها في اكتشاف السرطان في وقت مبكر. قالت: "الرقم ثلاثة كان شيئًا لم ألاحظه ولكنني لاحظته بعد فوات الأوان، كان تغييرًا في عادات أمعائي ووجود دم في برازي، لذا فهذا شيء يجب مراقبته".

ما هو سرطان الأمعاء؟

يبدأ سرطان الأمعاء، المعروف أيضًا بسرطان القولون والمستقيم، في البطانة الداخلية للأمعاء ويسبقه عادةً نمو يسمى السلائل، والتي قد تصبح سرطانًا غازيًا إذا لم يتم اكتشافها، اعتمادًا على مكان بدء السرطان، قد يُطلق على سرطان الأمعاء سرطان القولون أو المستقيم.

حوالي 90 في المائة من سرطانات الأمعاء هي أورام غدية تبدأ في الأنسجة الغدية التي تبطن الأمعاء، يمكن أن تؤثر أنواع أخرى أقل شيوعًا من السرطان أيضًا على الأمعاء، بما في ذلك الأورام اللمفاوية والأورام الغدد الصماء العصبية، يمكن أن يبدأ السرطان أيضًا في الأمعاء الدقيقة ولكن هذا سرطان نادر.

أسباب سرطان الأمعاء

النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف، واستهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، وخاصة اللحوم المصنعة، وزيادة الوزن أو السمنة، واستهلاك الكحول، والتدخين، والمخاطر الوراثية والتاريخ العائلي، ومرض التهاب الأمعاء مثل مرض كرون، والأورام الحميدة، والتشخيص السابق لسرطان الأمعاء هي بعض الأسباب الشائعة لسرطان الأمعاء.

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