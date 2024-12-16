4 علامات خفية تكشف إصابتك بالزهايمر.. تظهر قبل عشرات السنين

كتب- أحمد الضبع:

كشف الدكتور دانييل أمين، أحد الرواد في مجال علاج الخرف، عن أربع علامات مبكرة وغير مألوفة لمرض الزهايمر يمكن أن تظهر قبل سنوات طويلة من التشخيص.

ووفقًا لـ"أمين"، الذي يدير عيادات متعددة في الولايات المتحدة، فإن الزهايمر يبدأ بتأثيرات على الدماغ قبل ظهور الأعراض الواضحة.

تدهور الذاكرة أولى العلامات

أوضح "أمين" أن العلامة الأولى والأكثر شيوعًا تتمثل في تدهور الذاكرة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أنّ 80% ممن يعانون من ضعف الذاكرة مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات معرضون لاستمرار هذا التدهور.

ووفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة، تشمل هذه المرحلة المبكرة صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة، وضعف التفكير، وصعوبة فهم العلاقات المكانية.

ضعف التقدير والاندفاع

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يشير الدكتور أمين إلى أنّ "سوء التقدير والاندفاع" يشكلان العلامة الثانية للمرض. هذا يعود إلى انخفاض نشاط الفصوص الجبهية المسؤولة عن التحكم بالسلوك والعواطف.

وأوضح أن هذه الحالة قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض "الزهايمر المتغير الجبهي" الذي يظهر في مرحلة مبكرة لدى بعض المرضى.

وتقول روث درو، مديرة جمعية الزهايمر، إن هذا الأمر يرتبط بتأثير المرض على الحُصين، المسؤول عن تخزين الذاكرة الجديدة، مما يؤدي إلى صعوبة في التركيز والتمسك بالأفكار.

وذكرت جمعية الزهايمر أن الإصابة بالخرف قد تؤدي إلى مشاعر الحزن العميق نتيجة تحديات المرض، أو الأضرار التي تصيب مناطق الدماغ المسؤولة عن العواطف.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

وأشار الدكتور أمين إلى أن بعض العوامل، مثل الاكتئاب، تضاعف خطر الإصابة لدى النساء بمقدار الضعف ولدى الرجال بأربع مرات، كما أن السمنة وضعف الانتصاب والأرق المزمن تساهم في تدهور صحة الدماغ.

ويعيش نحو 7 ملايين أمريكي مع مرض الزهايمر، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد بحلول عام 2050 بسبب شيخوخة السكان، وعلى الرغم من تقدم الأبحاث، لا تزال أسباب المرض وآلية تطوره غير معروفة بشكل كامل، إلا أن الأمل معقود على تحقيق اختراقات علمية في المستقبل.

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