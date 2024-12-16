ماذا يحدث لبشرتك عند شرب عصير القصب على الريق؟.. مفأجاة

كتب- أحمد الضبع:

لا شكّ أنّ عصير القصب أحد المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، ولكنه يحمل فوائد غير متوقعة للبشرة عند تناوله على الريق.

تعزيز نضارة البشرة

وتعليقًا على ذلك قال الأستاذ المساعد بالمعهد القومي للتغذية، سيد حماد، إنّ عصير القصب يحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة.

وأوضح "حماد" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ عصير القصب من العصائر الطبيعية الغنية بالماء والسكريات، والتي تساهم مثل غيرها في ترطيب الجسم بما في ذلك البشرة.

ورغم فوائده المتعددة، نصح أستاذ التغذية بعدم الإفراط في تناول عصير القصب لتجنب الارتفاع السريع في مستوى السكر في الدم، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مقاومة الإنسولين.

تفتيح البشرة

ووفقًا للجمعية الأمريكية لطب الجلد (AAD)، فإنّ تناول عصير القصب على معدة فارغة يساعد على تحسين مرونة الجلد، ويمنح البشرة مظهرًا مشرقًا ومتوهجًا.

ترطيب عميق للبشرة

وأوضحت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني أنّ عصير القصب غني بالماء والسكريات الطبيعية، ويساهم في ترطيب البشرة من الداخل، ويحافظ على نعومتها خاصة خلال فصول الجفاف.

مكافحة حب الشباب

واختتمت بالإشارة إلى أنه من أبرز فوائد عصير القصب أنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، ما يساعد في تقليل التهابات البشرة المرتبطة بحب الشباب، كما يُساهم في تقليل ظهور البقع الداكنة والندوب.

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