هذا ما يحدث للقلب والكلي عند تناول 3 أكواب من الشاي يوميا

كتبت- نرمين ضيف الله:

الشاي هو مشروب شهير يعتمد عليه الكثيرون يوميًا، ولكن ما تأثيراته الحقيقية على صحتنا، خاصة على القلب والكلى؟

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول 3 أكواب من الشاي يوميًا لا يُعتبر ضارًا للصحة، ولكن يجب عدم الإفراط في تناوله.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الشاي غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، وتقليل الالتهابات، وتحسين الأوعية الدموية وصحة القلب.

كما حذرت مرضى الضغط المرتفع من زيادة تناول الشاي خلال اليوم، نظرًا لأنه يحتوي على الكافيين الذي يزيد من سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

وقدمت عبد الوهاب عدة فوائد لمشروب الشاي تتمثل في الآتي:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

حماية الكلى من الحصوات.

تقليل الالتهابات.

لكن من جهة أخرى، يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول الشاي في:

التهابات المعدة.

زيادة ضغط الدم.

الأرق.

الحموضة.

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