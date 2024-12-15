هذا ما يحدث لقلبك والسكر في جسمك عند تناول ثمرة موز.. مفاجأة

كتب – سيد متولي

الموز فاكهة يحبها العديد من الأشخاص، لكن هل تعرف فوائد عند تناول حبة من هذه الفاكهة الصفراء يوميا؟.

دعم صحة القلب

الموز يحتوي على البوتاسيوم، الذي يدعم صحة القلب، والنظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم، تناول موزة كل يوم، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27٪.

تحسين طاقة الجسم

يمكن أن يكون الموز مفيدا في زيادة مستويات الطاقة ويمنع الشعور بالإرهاق طوال اليوم.

صحة الأمعاء

وبحسب موقع هيلث، فإن الموز يدعم صحة الأمعاء، لاحتوائه على نشا مقاوم يعمل على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، الضرورية لصحة الأمعاء.

إنقاص الوزن

تناول موزة يوميا يساعد على إنقاص الوزن، بسبب احتواءه على الألياف والبروتين الذي يعطي احساسا بالشبع لفترة أطول.

تحذير

على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى تجنب تناول الموز، لأنه يحتوي على سكر طبيعي، وتناول أكثر من 2 إلى 3 حبات يوميا قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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