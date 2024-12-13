نوع خضار شهير يحميك من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.. لن تتوقعه

كتب – سيد متولي

يقول أحد الصيادلة، إن أحد أنواع الخضروات تحتوي على فيتامينات مهمة مختلفة، ويمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول.

والكوليسترول مادة دهنية موجودة في الدم، يتم إنتاجها بشكل طبيعي في الجسم، وهو ضروري للعديد من وظائف الجسم، ولكن يمكن أن يصبح مشكلة عندما تكون مستوياته في أجسامنا مرتفعة للغاية، ويمكن أن تؤدي الكميات المرتفعة منها إلى انسداد الأوعية الدموية، ما يجعل مرور الدم أكثر صعوبة.

ويمكن أن تكون العواقب الصحية الناجمة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول خطيرة، إذ تزيد من خطر الإصابة بعدد من المضاعفات الخطيرة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب صحيفة إكسبريس.

ويمكن أن تنجم زيادة نسبة الكوليسترول عن عدة عوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية، ولكن في أغلب الحالات، تنجم عن تأثيرات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي سيئ، وعدم ممارسة قدر كافٍ من التمارين الرياضية، ومن المعروف أيضًا أن التدخين وشرب الكحوليات (بشكل خاص بكميات كبيرة) يرفعان مستويات الكوليسترول .

وفي بعض الحالات، قد يحتاج الأشخاص إلى تناول الأدوية لعلاج هذه المشكلة، على الرغم من أنه يمكن أيضًا خفض الكوليسترول من خلال ممارسة المزيد من التمارين الرياضية والتحول إلى نظام غذائي أكثر صحة.

ويوصي الخبراء بتقليل تناول الأطعمة الدهنية، وخاصة الدهون المشبعة، مثل اللحوم المصنعة والجبن والزبدة والكعك لخفض الكوليسترول، كما توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بزيادة تناول الفواكه والخضروات للأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول.

لكن الأبحاث تشير إلى أن خضار واحد على وجه الخصوص قد يكون مفيدا بشكل خاص، وتحدث عباس كناني، الصيدلاني في صيدلية Chemist Click Online Pharmacy، عن البامية.

وأوضح عباس أن "بعض الدراسات أشارت إلى أن البامية، قد تلعب دورا في خفض نسبة الكوليسترول".

وهناك مادة هلامية سميكة موجودة في البامية، تسمى الصمغ، والتي يمكن أن ترتبط بالكوليسترول أثناء الهضم حتى يتم إخراجه من الجسم.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم بعد إطعامها نظامًا غذائيًا عالي الدهون يحتوي على البامية.

الدراسة التي أشار إليها "عباس"، نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية في عام 2014، وتوصلت إلى أن الفئران البدينات التي تغذت على الفاكهة شهدت انخفاض مستويات الكوليسترول ومستويات السكر في الدم.

وخلصت الدراسة إلى أن "نتائجنا تشير إلى أن البامية قد تكون بمثابة علاج غذائي لارتفاع سكر الدم وارتفاع الدهون الثلاثية".

ويقول عباس إن البامية "غنية أيضًا بفيتاميني أ و ج، فضلاً عن مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض صحية خطيرة مثل مرض السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب".

ومع ذلك، حذر من أن الأشخاص المصابين بالسكري "يجب أن يكونوا حذرين عند إضافة المزيد من البامية إلى نظامهم الغذائي، لأنها يمكن أن تتداخل أيضًا مع الميتفورمين، وهو دواء يستخدم غالبًا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني".

اقرأ أيضا:

لماذا تشعر ببرودة الأطراف في الشتاء رغم ارتداء الجواب؟.. مفاجأة

10 نصائح من طبيب مناعة لتجنب دور البرد المنتشر

مفعوله كالسحر.. نوع من العصير يحميك من حصوات الكلى

سر الشعور بالعطش رغم شرب الماء.. ما علاقته بالسكري؟

ما أضرار عدم شرب كمية كافية من الماء؟