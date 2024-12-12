3 أطعمة تجنبها في أكلك اليومي لحماية قلبك.. أضرارها خطيرة

كتب- أحمد الضبع:

يكفي إلغاء 3 أطعمة من نظامك الغذائي اليومي لتحسين صحة قلبك، فالأمراض القلبية تعتبر السبب الأول للوفاة، لكن تغيير بعض العادات الغذائية يمكن أن يقلل من المخاطر بشكل كبير.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية الأطعمة التي يجب إلغاءها من النظام الغذائي للحفاظ على صحة القلب، وفقًا لموقع صحيفة "هافنجتون بوست".

لحم الخنزير المملح

لحم البايكون من أسوأ الأطعمة لصحة القلب بسبب احتوائه على مستويات عالية من الصوديوم والدهون المشبعة التي ترفع ضغط الدم وتزيد من الالتهابات، بينما يوصي الخبراء بتجنب اللحوم المصنّعة عمومًا، بما فيها البايكون.

الخبز الأبيض

يؤدي تناول الخبز الأبيض إلى زيادة مستوى السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين وزيادة الوزن، وبالتالي رفع خطر الإصابة بأمراض القلب، ويفضل استبداله بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

البطاطا المقلية

تضر البطاطا المقلية بصحة القلب لاحتوائها على دهون مشبعة وملح مفرط، كما أن استخدامها المتكرر للزيت يؤدي إلى تراكم الدهون الضارة، ويعرض الأوعية الدموية للتلف.

بدائل غذائية مفيدة

- البقوليات (مثل العدس والحمص) تساعد في تحسين صحة القلب.

- الخضراوات الغنية بالألياف تحسن صحة الأمعاء وتقلل من مستويات الكوليسترول.

بذور الكتان واللوز غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في ضبط ضغط الدم.

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