تشنجات الساق.. إليك أسبابها وطرق علاجها

تشنجات الساق من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وتتمثل في انقباض مفاجئ وغير إرادي لعضلات الساق، ما يسبب ألماً شديداً.

أسباب تشنجات الساق

وفقا للموقع الألماني "aponet"، فإن السبب الرئيسي لتشنجات باطن الساق هو نقص المعادن والسوائل في الجسم، يحدث هذا النقص نتيجة لعدة عوامل، منها:

القيء والإسهال، يؤديان إلى فقدان كميات كبيرة من الماء والمعادن.

التعرق الشديد خاصة خلال ممارسة الرياضة أو في الأجواء الحارة.

قلة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

تناول بعض الأدوية، مثل مدرات البول التي تعمل على زيادة طرح السوائل من الجسم.

الأمراض، مثل أمراض الأوعية الدموية، الاضطرابات العصبية، ومرض السكري.

دور المعادن في الوقاية من التشنجات

للمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم دور حيوي في تنظيم عمل العضلات والأعصاب، نقص هذه المعادن يؤدي إلى زيادة تهيج الأنسجة العضلية وسهولة تعرضها للتشنجات.

علاج تشنجات باطن الساق

زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مثل الموز، المشمش، الخوخ، اللوز، الكاجو، البندق، الفول السوداني، الحبوب الكاملة، ودقيق الشوفان.

شرب كميات كافية من الماء، للحفاظ على رطوبة الجسم.

ممارسة تمارين الاسترخاء، لتخفيف التوتر العضلي.

التدليك الخفيف والدش الدافئ يساهمان في استرخاء العضلات.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لم تساعد هذه الطرق في التخلص من تشنجات الساق، فمن الضروري استشارة الطبيب، حيث قد تكون هذه التشنجات دليلا على وجود مشكلة صحية، مثل، مرض الشرايين المحيطية أو الدوالي، والاضطرابات العصبية كمرض لايم، ومرض السكري.

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