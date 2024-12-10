نقص فيتامين د والاكتئاب.. ما العلاقة بينهما؟

يُعرف فيتامين د بفيتامين أشعة الشمس، حيث يقوم الجسم بصنعه بشكل طبيعي عند تعرض الجلد لأشعة الشمس المباشرة.

ويؤدي هذا الفيتامين دورا حيويا في العديد من الوظائف الحيوية للجسم، مثل امتصاص الكالسيوم وبناء العظام، وفقا لموقع "هيلث لاين".

كيف يؤثر نقص فيتامين د على المزاج؟

أشار الباحثون إلى أن هذا الفيتامين يؤدي دورا مهما في تنظيم الموصلات العصبية التي تؤثر على الحالة المزاجية، مثل السيروتونين والدوبامين.

أعراض نقص فيتامين د وأعراض الاكتئاب

قد يتساءل البعض عن كيفية التمييز بين أعراض نقص فيتامين د وأعراض الاكتئاب، حيث تتشابه بعض الأعراض.

أعراض نقص فيتامين د: آلام العظام، التعب، ضعف العضلات.

أعراض الاكتئاب: حزن شديد، فقدان الاهتمام، تغيرات في الوزن، صعوبة في التركيز.

مصادر فيتامين د

لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لزيادة مستويات فيتامين د في الجسم:

التعرض لأشعة الشمس.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، البيض، منتجات الألبان المدعمة.

استشارة الطبيب بشأن تناول مكملات فيتامين د.

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