هذا ما يفعله تناول الكشري بدماغك وكبدك- لن تتخل تأثيره

كتبت- أسماء مرسي:

الكشري من المأكولات الشعبية المحببة لدى الكثيرون، نظرا لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، ولكن، كيف يؤثر تناوله على صحة الدماغ والكبد؟

الكشري وصحة الدماغ:

أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية لـ"مصراوي" أن الكشري غني بالكربوهيدرات التي تتحول إلى سكر في الدم، ما يزود الدماغ بالطاقة اللازمة للعمل

كما أن البروتين الموجود في العدس والحمص يسهم في بناء وإصلاح الخلايا العصبية، وهو ضروري لصحة الدماغ على المدى الطويل.

الكشري وصحة الكبد:

عند تناول الكشري بكميات كبيرة، يتعرض الكبد لضغط إضافي نتيجة الحاجة إلى معالجة كميات كبيرة من الدهون والبروتينات، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم مشكلات الكبد.

كما يسهم الإفراط في استهلاكه في تراكم الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى تدهور وظائفه.

ونصحت أخصائية التغذية العلاجية بتناوله باعتدال دون إفراط، تجنبا لحدوث المضاعفات الصحية.

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