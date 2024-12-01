4 نصائح ذهبية لتحسين الحالة المزاجية في الشتاء

قد يتعرض بعض الأشخاص في فصل الشتاء الشخص لاضطراب عاطفي موسمي، ولكن لحسن الحظ يمكن مواجهة ذلك من خلال تناول بعض الأطعمة، وفقا لمجلة "هيلث".

البروبيوتك

من الأفضل الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبكتيريا الصديقة، مثل: اللبن والزبادي، حيث ترتبط هذه البكتريا بالدماغ من خلال شبكة من الأعصاب التي تربط بين جزأين من الجسم تسمى محور الأمعاء والدماغ، ما يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية والوقاية من الاكتئاب.

فيتامين د

هو إحدى الطرق لتعزيز الحالة المزاجية، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول أطعمة مثل: السلمون والتونة أو الفطر، أو عصير البرتقال وحليب اللوز.

أوميجا 3

يجب تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل: الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز، حيث إنها تدعم صحة الدماغ وإنتاج السيروتونين وهو هرمون يعزز الإحساس بالسعادة وأيضا تقلل من أعراض الاكتئاب.

إضافة الزعفران إلى الطعام

الزعفران قد يسهم في تحسين الحالة المزاجية، وأيضا له تأثيرات مضادة للاكتئاب، ما يساعد على تخفيف أعراض الاكتئاب.

اقرأ أيضا:

3 أبراج لن يحالفها الحظ في شهر ديسمبر.. هل برجك منهم؟

أغلى 6 أبقار في العالم.. إحداها وصل سعرها 240 مليون جنيه

تظهر فقط لدى النساء.. 5 أعراض تنذر بالإصابة بالسكري

عادة خطيرة في الليل تدمر الكبد- توقف عنها فورا

دار جنازات تقدم خدمة "مقهى التابوت" للزوار.. ما القصة؟