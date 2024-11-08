احذر استخدام بخاخات الأنف دون وصفة طبية

هل تعاني من احتقان الأنف وتلجأ إلى بخاخات الأنف للتخلص منه بسرعة؟ قد تكون هذه العادة البسيطة تخفي خطراً كبيراً يهدد صحتك، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

حذر الدكتور سوج، وهو طبيب متخصص في الحوادث والطوارئ، من أن الإفراط في استخدام هذه البخاخات قد يؤدي إلى الإدمان.

تحتوي بخاخات الأنف على مواد ضيقة للأوعية الدموية، مما يساعد على تقليل التورم والاحتقان في الأنف، ولكن، عند استخدامها لفترات طويلة، قد يتسبب الجسم في تطوير مقاومة لهذه المواد، مما يؤدي إلى زيادة الاحتقان بدلاً من تخفيفه.

هذا يعني أنك ستحتاج إلى استخدام المزيد من البخاخ للحصول على نفس التأثير، وهكذا تدخل في دائرة مفرغة من الإدمان.

أن بخاخات الاحتقان تحتوي على مواد مثل "أوكسي ميتازولين" و"زيلوميتازولين" و"فينيليفرين" و"سودوإيفيدرين"، التي تعمل على تخفيف تورم الأوعية الدموية في الأنف، ما يساهم في تسهيل التنفس، لكن بعد زوال تأثير البخاخ، يعود الاحتقان بسرعة أكبر وأشد.

وأضاف سوج أنه يعرف حالات لأشخاص "لا يستطيعون التنفس بدونها تماما"، قائلا: "التوقف المفاجئ عن استخدامها سيكون صعبا ومؤلما، وقد يؤدي إلى معاناة تمتد لشهور أو حتى عام كامل".

ما هي مخاطر الإدمان على بخاخات الأنف؟

الإدمان على بخاخات الأنف يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

تلف الأغشية المخاطية في الأنف

ارتفاع ضغط الدم

زيادة ضربات القلب

صعوبة في التنفس

كيف تتجنب الإدمان على بخاخات الأنف؟

استخدم بخاخات الأنف بحذر:

اتبع التعليمات المذكورة على العبوة واستشر طبيبك قبل استخدامها.

لا تستخدم بخاخات الأنف لفترة طويلة:

حاول التوقف عن استخدامها تدريجياً بعد اختفاء الأعراض.

استخدم بدائل آمنة:

مثل محلول ملحي، أو مرطب الهواء، أو استشارة الطبيب للحصول على علاج مناسب.

نصائح طبية مهمة

يوصي سوج باتباع طرق طبيعية، مثل استنشاق البخار من وعاء ماء ساخن، بالإضافة إلى تناول العسل وشراب السعال كبدائل صحية لعلاج أعراض البرد.

اقرأ أيضًا:

30 صورة لحقائب هيفاء وهبي.. يصل سعر الواحدة لأكثر من 8 ملايين جنيه

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة بشأن ياسمين عبد العزيز- هذا ما قالته

هبوط اضطراري لطائرة بسبب وزة.. لن تتوقع ماذا حدث

هند عبدالحليم آخر ضحاياها.. مخاطر غير متوقعة لحقن إنقاص الوزن

طريقة مدهشة لجلب طاقة المال والرزق للمنزل.. لن تتخيل تأثيرها

هل تناول البيض النيئ يؤدي للإصابة بإنتفاخ القولون؟..مفاجأة