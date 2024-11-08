هل تعتقد أن تحليل الدم يكفي لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص في الكالسيوم وهشاشة العظام؟ قد تفاجئك الإجابة.

فقد كشفت الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو عن حقيقة مثيرة للدهشة، وهي أن تحليل الدم قد يعطي نتائج مضللة حول صحة عظامك، وفقًا لما ورد عبر صحيفة فيستي. رو.

فقد أوضحت الدكتورة أن نسبة الكالسيوم في الدم قد تكون طبيعية أو حتى مرتفعة قليلاً، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن عظامك تحصل على الكمية الكافية من الكالسيوم.

المشكلة تكمن في أن الجسم قد يعاني من نقص حاد في امتصاص الكالسيوم، مما يؤدي إلى ضعف العظام وهشاشتها.

لماذا يعتبر هذا الأمر خطيراً؟

هشاشة العظام هي مرض صامت لا يظهر أعراضه إلا في المراحل المتقدمة، عندما تصبح العظام ضعيفة جداً وتتعرض للكسور بسهولة. لذلك، من المهم الكشف عن نقص الكالسيوم في وقت مبكر لتجنب مضاعفاته الخطيرة.

كيف يمكنني التأكد من صحة عظامي؟

لتشخيص نقص الكالسيوم وهشاشة العظام بدقة، يجب إجراء فحص قياس كثافة العظام (DEXA scan). هذا الفحص يوفر صورة دقيقة عن كثافة العظام ويساعد في تحديد مدى هشاشتها.

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