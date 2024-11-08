ما هو المعدل الطبيعي لضربات القلب؟

هل تعلم أن نبضات قلبك تخبرك الكثير عن صحتك؟ فالتغيرات في معدل ضربات القلب قد تكون مؤشراً على وجود مشكلة صحية خطيرة، وفقًا gazeta.ru.

ووفقا لما قال الدكتور أندريه كوندراخين أخصائي أمراض الباطنية، يعتبر المعدل الطبيعي لضربات القلب من 55 إلى 80 نبضة في الدقيقة.

ويشير إلى أنه إذا وصل النبض إلى 130 نبضة في الدقيقة، يجب استدعاء سيارة الإسعاف لأنه يعتبر مرتفعا ولا يعمل القلب بكفاءة، ويعمل بسرعة ما يمنع ضخ بالدم، وبسبب هذا العبء الكبير قد يحدث احتشاء عضلة القلب.

ووفقا له، ليس نبض القلب المنخفض أقل خطورة، حيث يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي وحتى إلى توقف القلب (سكتة قلبية).

ويقول:"إذا انخفض معدل ضربات القلب إلى 45 نبضة وأقل يجب استدعاء سيارة الإسعاف لأن القلب يعمل ببطء شديد ما يؤدي إلى نقص تدفق الدم في الأوعية الدموية، حيث يبدو الشخص في حالة ذهول وتعاني أنسجة وأعضاء وأجهزة جسمه من الجوع الأكسجيني بسبب قلة إمدادات الدم، ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي وحتى السكتة القلبية".

ومن جانبه يشير الدكتور رومان كوليشوف، رئيس قسم الرعاية الصحية المنزلية إلى أن نبض القلب أقل من 60 أو أكثر من 90 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة، قد يشير إلى مشكلة صحية.

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