كيف يؤثر السكري على شبكية العين؟

هل تعلم أن مرض السكري يمكن أن يسرق منك نعمة البصر؟ نعم، هذا صحيح! فالتغيرات التي تحدث في الجسم بسبب السكري يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على صحة عينيك، مما يؤدي إلى تلف الشبكية وفقدان البصر تدري وفقًا لـ "هيلث داي".

وحذر الدكتور ج. مايكل غامبر، رئيس الجمعية الأمريكية لأخصائي الشبكية، من خطورة هذا الأمر، مؤكداً أن مرض السكري يمكن أن يتسبب في إتلاف حاسة البصر، وهي أهم حواس الإنسان.

وتابع "إن فقدان البصر بسبب أمراض العيون المرتبطة بالسكري ليس نتيجة حتمية. هناك أمل، بما في ذلك التقدم في الكشف المبكر والعلاج بقيادة أخصائي الشبكية الذي يمكن أن يساعد المصاب بالسكري على التمتع برؤية صحية مدى الحياة".

أسباب زيادة الخطر

العوامل التي تزيد من خطر إصابة مريض السكري باعتلال الشبكية السكري:

• ضعف السيطرة على مستويات السكر في الدم.

• ارتفاع ضغط الدم.

• مرض الكلى.

• ارتفاع نسبة الكوليسترول.

• الحمل.

وقالت الجمعية الأمريكية لجراحي العيون إن العديد من المصابين باعتلال الشبكية السكري قد يعانون من الحالة لفترة طويلة دون أعراض واضحة. ​​وبحلول وقت ظهور الأعراض، قد يكون قد حدث بالفعل ضرر كبير للرؤية.

ما هي أعراض اعتلال الشبكية السكري؟

تشويش الرؤية

صعوبة في القراءة

ظهور بقع أو خطوط سوداء

صعوبة في رؤية الألوان

وإلى جانب فحوصات العيون المتوسعة، توجد تقنيات للكشف عن اعتلال الشبكية السكري، وتشمل:

التصوير المقطعي البصري، الذي يوفر صوراً مقطعية مفصلة للغاية للشبكية.

تصوير قاع العين، الذي يلتقط صوراً لتوثيق اعتلال الشبكية السكري.

تصوير الأوعية الدموية بالفلوريسين، الذي يستخدم صبغة يتم حقنها في مجرى الدم لتتبع تدفق الدم داخل الشبكية وبقية العين.

وهناك أيضاً العديد من العلاجات المتاحة لمن يعانون من اعتلال الشبكية السكري، بما في ذلك: حقن العين، وعلاجات الليزر، والجراحة.

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