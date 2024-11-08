دراسة: فوائد مكملات فيتامين D أثناء الحمل

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ساوثهامبتون أن تناول الأمهات الحوامل لمكملات فيتامين (د) يساهم بشكل كبير في تقوية عظام أطفالهن حتى سن السابعة.

وقد كشفت عمليات المسح أن هؤلاء الأطفال يتمتعون بكثافة عظمية أعلى مقارنة بأقرانهم، مما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بمشاكل العظام في المستقبل.

وبحسب ما ورد في صحيفة "مديكال إكسبريس"،تحتوي عظامهم على المزيد من الكالسيوم والمعادن الأخرى، ما يجعلها أقوى وأقل عرضة للكسر.

وقالت الدكتورة ريبيكا مون، التي قادت الدراسة: "يمثل هذا التدخل المبكر استراتيجية مهمة للصحة العامة. حيث يعمل فيتامين د على تقوية عظام الأطفال، ويقلل من خطر أمراض مثل هشاشة العظام، والكسور في وقت لاحق من الحياة".

وفي هذه الدراسة، تابع الباحثون أكثر من ألف حامل منذ عام 2009، وخلال فترة الحمل تم توزيعهن على مجموعتين، الأولى تناولت ألف وحدة دولية إضافية يومياً من فيتامين "د"، والثانية تناولت قرصاً وهمياً كل يوم.

وتابع الباحثون 454 طفلاً وُلِدوا لأمهات شاركن في الدراسة، وتناولن الفيتامين.

وأكدت النتائج أن التأثير المفيد على عظام الأطفال ظل مستمراً في سن الرابعة والسادسة والسابعة.

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