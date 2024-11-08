كيف يعمل الدماغ أثناء مشاهدة فيلم؟.. لن تتخيل 

تخيل أنك تشاهد فيلماً مثيراً، ما يحدث داخل دماغك أكثر إثارة مما تتصور! فقد كشف علماء الأعصاب عن أن مشاهدة فيلم واحد تحفز ما يصل إلى 24 شبكة ومنطقة دماغية مختلفة تعمل بتناغم لتفسير كل مشهد وحركة.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة "هيلث داي"، فقد أظهرت عمليات المسح أن 24 شبكة ومنطقة دماغية مختلفة تتفاعل من مشهد إلى آخر، بناء على مدى صعوبة متابعة الفيلم.

في هذه الدراسة، استخدم الباحثون تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لدراسة أدمغة 176 شابًا أثناء مشاهدة مقاطع من أفلام معروفة مثل "Inception" و"The Social Network"، وقد استغرقت هذه التجربة ساعة كاملة.

وتميل شبكات "التحكم التنفيذي" في الدماغ، وهي مناطق مرتبطة بالتخطيط وحل المشكلات وإعطاء الأولوية للمعلومات، إلى العمل عندما يكون محتوى الفيلم أكثر صعوبة في المتابعة أو غامضاً.

المشاهد المكثفة

على سبيل المثال، تتفاعل شبكات مختلفة عندما يتعرف الأشخاص على الوجوه أو الأجسام البشرية، أو يتتبعون الحركة، أو يحددون الأماكن والمعالم، أو يراقبون التفاعلات بين البشر والأشياء غير الحية، أو يعالجون الكلام أو يفسرون التفاعلات الاجتماعية.

ولاحظ الباحثون أنه "عندما تكون مشاهد الفيلم مفهومة، مثلاً إذا كان هناك محادثة واضحة، تكون مناطق اللغة نشطة، ولكن في مشهد معقد يتضمن السياق والدلالات والغموض في معناه، يلزم بذل المزيد من الجهد المعرفي، وبالتالي يتحول الدماغ إلى استخدام مجالات التحكم التنفيذي العامة".

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