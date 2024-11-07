حسام موافي يكشف أعراض الأنيميا- ويحذر من هذا الأمر

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثيرون من مشكلة الأنيميا، التي تسبب الشعور بالتعب والإرهاق المستمر، وتؤثر بشكل كبير على جودة الحياة.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أعراض وأسباب الأنيميا، محذرا من تأثيرها السلبي على صحة القلب.

الأنيميا وتأثيرها على صحة القلب

الأنيميا هي حالة صحية تنجم عن نقص في عدد خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن حمل الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، وعندما ينخفض مستوى الهيموجلوبين، يقلل ذلك من كمية الأكسجين التي يصل إلى القلب والأعضاء الأخرى، ما يؤثر سلبا على صحة القلب والشرايين، ويسبب بعض المضاعفات الصحية الخطيرة.

أعراض الأنيميا

تتنوع أعراض الأنيميا وتختلف من شخص لآخر، ولكن أبرزها:

النهجان.

دقات قلب سريعة.

ضعف عام.

الاكتئاب.

شحوب البشرة.

ضيق التنفس.

برودة اليدين والقدمين.

الدوخة.

أسباب الأنيميا

هناك عدة أسباب تؤدي إلى الإصابة بالأنيميا، من أهمها:

نقص الحديد.

نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك.

مشكلات في نخاع العظم.

وأوصي أستاذ طب الحالات الحرجة بإجراء فحوصات دم دورية لمتابعة مستوى الهيموجلوبين والكشف المبكر عن أي نقص.

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