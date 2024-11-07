طعام يحارب السكري ويقضي على الضغط والكوليسترول في وقت واحد

كتبت- شيماء مرسي

كشف موقع "healthdigest" أن البامية قد تسهم في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم والسكري في وقت واحد، وذلك لاحتوائها على المزيد من العناصر الغذائية.

البامية وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم:

البامية منخفضة السعرات الحرارية، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، لذا فهي تسهم في تحسين للهضم وإدارة الوزن.

كما أن الألياف تفعل العجائب بالأمعاء ومؤشر كتلة الجسم ومستويات الكوليسترول وضغط الدم.

كما أن الألياف تخفض مستويات الكوليسترول الضار وتحارب ارتفاع ضغط الدم.

البامية وارتفاع مستويات السكر:

الألياف الموجودة في البامية تساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم والتسبب في حدوث مشكلات صحية خطيرة.

كما تحتوي البامية على فيتامين سي لتعزيز الجهاز المناعي وفيتامين ك لعظام قوية وتجلط الدم.

وتحتوي البامية أيضا على مضادات الأكسدة التي تحمي من أمراض القلب والأمراض المزمنة.

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