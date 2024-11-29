8 علامات تكشف الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي

كتبت- آلاء نبيل :

سرطان الجهاز الهضمي هو مرض خطير يمكن أن يصيب أي جزء من الجهاز الهضمي، بدءًا من المريء وحتى المستقيم، وغالبًا ما تكون الأعراض المبكرة لهذا المرض غير واضحة أو تشبه أعراض أمراض أخرى شائعة، ما يجعل تشخيصه في مراحله المبكرة أمرًا صعبًا.

وبحسب ما ذكره موقعي mayoclinic، webmd، cancer، هناك بعض العلامات التحذيرية التي يمكنها أن تظهر بعد تناول الطعام وتشير إلى خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، وتتمثل فيما يلي:

1- الشعور بالامتلاء سريعا، حتى بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، قد يشعر الشخص بالشبع بشكل غير طبيعي.

2- صعوبة البلع، حيث يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في بلع الطعام أو السوائل، خاصة الأطعمة الصلبة.

3- الشعور بألم في البطن، عادة ما يظهر ألم مستمر أو متقطع في منطقة البطن، وقد يتفاقم بعد تناول الطعام.

4- الغثيان والقيء، حيث يمكن أن يحدث الغثيان والقيء، خاصة بعد تناول الأطعمة.

5- فقدان الوزن غير المبرر، يمكن أن يعاني البعض من فقدان الوزن دون أي سبب واضح بالرغم من تناول الطعام.

6- تغير في عادات الأمعاء، حيث يزداد الإصابة بالإمساك أو الإسهال المتكرر، أو وجود دم في البراز.

7- عسر الهضم، حيث يشعر الشخص بحرقان في المعدة أو الانتفاخ، أو عدم الشعور بالراحة بعد تناول الطعام.

8- الشعور بالتعب والإرهاق، قد يشعر الشخص بتعب عام وإرهاق مستمر دون سبب واضح

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