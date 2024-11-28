ما الذي يحدث لجسمك إذا تناولت الخبز الأبيض قبل النوم؟

تناول الخبز الأبيض قبل النوم قد يؤثر على جسمك بطرق مختلفة، حسبما ذكر أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي".

ارتفاع سكر الدم

الخبز الأبيض غني بالكربوهيدرات المكررة التي يتم هضمها بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم. هذا الارتفاع المفاجئ قد يزعج نومك ويسبب الاستيقاظ المتكرر.

زيادة الوزن

إذا لم يتم حرق السعرات الحرارية الزائدة من الخبز الأبيض، فإنها يتم تخزينها على شكل دهون، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل.

صعوبة الهضم

بعض الأشخاص قد يعانون من صعوبة في هضم الخبز الأبيض، خاصةً إذا تم تناوله قبل النوم مباشرة. هذا قد يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والغازات واضطرابات في الجهاز الهضمي.

نقص الطاقة في الصباح

على الرغم من أن الخبز الأبيض يوفر طاقة سريعة، إلا أن هذه الطاقة لا تدوم طويلاً. قد تستيقظ في الصباح تشعر بالتعب والخمول بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم.

لماذا الخبز الأبيض على وجه الخصوص؟

الكربوهيدرات المكررة

الخبز الأبيض يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المكررة والتي يتم هضمها بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم.

نقص الألياف

الخبز الأبيض فقير بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتنظيم مستوى السكر في الدم.

بدائل أفضل

إذا كنت ترغب في تناول شيء قبل النوم، فمن الأفضل اختيار خيارات صحية مثل:

الزبادي اليوناني

غني بالبروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع ويساهم في بناء العضلات.

المكسرات

غنية بالدهون الصحية والألياف التي تساعد على التحكم في الشهية.

الفواكه

تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تغذي الجسم.

الشوفان

غني بالألياف ويعتبر مصدراً جيداً للطاقة.

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