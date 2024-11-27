أخطر علامة على نقص فيتامين د.. احذر هذه الأعراض

كتبت- شيماء مرسي

عدم وجود ما يكفي من فيتامين د في النظام الغذائي يقلل المناعة ويؤدي إلى أمراض مختلفة مثل أمراض المناعة الذاتية.

ويعد أخطر علامة على نقص فيتامين د هو ضعف بجهاز المناعة، لأنه يسهم في بناء الخلايا التائية وهي نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا الليمفاوية التي تساعد جهاز المناعة على محاربة الجراثيم والوقاية من الأمراض، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

كما يزيد نقص فيتامين د من خطر الإصابة بالعدوى وأمراض المناعة الذاتية وهي علامات على تأثر الجهاز المناعي.

ويؤثر فيتامين د أيضا على جهاز المناعة من خلال التأثير على وظيفة الخلايا البائية والخلايا المتغصنة والبلاعم.

كيف يسبب نقص فيتامين د أمراض المناعة الذاتية؟

أمراض المناعة الذاتية يمكن أن تكون ناجمة عن فشل الخلايا التائية التي لا تستطيع التمييز بين الخلايا غير الصحية أو المصابة من الخلايا السليمة.

وأيضا نقص فيتامين (د) د يؤدي إلى تطور الخلايا التائية التي تثير استجابة مناعية مفرطة ضد الأنسجة السليمة.

وتؤدي الخلايا التائية أيضا إلى تسهيل الاستجابة المناعية ضد الميكروبات والقضاء على الخلايا التي قد تكون مصابة بالسرطان.

كيف يرتبط فيتامين د بأمراض المناعة الذاتية؟

فيتامين د يمكن أن يعدل وظيفة الخلايا التائية في الحياة المبكرة، وبالتالي خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

ويتم تحويل هذا الفيتامين إلى شكله النشط بيولوجيا في الجسم بواسطة إنزيم Cyp27b1.

ودون فيتامين (د) يتم تقليل حجم الغدة الصعترية ويشير انخفاض عدد الخلايا التائية في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

الفوائد الصحية لفيتامين د:

الحصول على ما يكفي من فيتامين د يساعد على نمو وتطور العظام والأسنان ومقاومة الأمراض، وتشمل بعض المزايا الأخرى ما يلي:

تنظيم وتحسين المزاج:

يؤدي فيتامين د دورا مهما في تنظيم الحالة المزاجية وتقليل خطر الاكتئاب والقلق.

فقدان الوزن:

أولئك الذين لديهم أوزان الجسم لديهم فرصة أكبر لانخفاض مستويات فيتامين د وربط فيتامين د والسمنة.

وأولئك الذين يتناولون مكملات الكالسيوم وفيتامين (د) اليومية يفقدون الوزن لأن كل هذه العناصر الغذائية لها تأثير قمع الشهية.

علامات وأعراض نقص فيتامين د:

التعب والإرهاق الشديد.

الأرق.

ألم في العظام.

الاكتئاب أو مشاعر الحزن المستمرة.

تساقط الشعر.

ضعف العضلات.

فقدان الشهية.

ارتفاع مستويات ضغط الدم.

الإصابة بالمرض بسهولة أكبر.

اقرأ أيضا:

متى يتحول التهاب الحلق إلى مشكلة صحية تستدعي زيارة الطبيب؟

حتى لو كنت شابا.. 4 أعراض لـ السرطان تستدعي زيارة الطبيب

العروسان نقلا الضيوف بطائرة خاصة.. أغلى حفلات الزفاف في العالم

كوري يتعمد زيادة وزنه لسبب غريب.. ماذا حدث له؟

لماذا نرش الماء على الملابس عند كيها؟.. اكتشف السر وراء هذه العادة