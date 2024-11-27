تقي من الأنيميا.. 5 مشروبات طبيعية تزيد نسبة الحديد في جسمك

كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض المشروبات الطبيعية أن يزيد نسبة الحديد في جسمك، وهو عنصر غذائي حيوي مهم لأجسامنا، إذ يدعم إنتاج الهيموجلوبين، الذي يساعد في نقل الأكسجين إلى كل خلية بالجسم.

مخاطر نقص الحديد

ويمكن أن تؤدي مستويات الحديد المنخفضة إلى الشعور بأعراض، مثل: التعب والضعف وفقر الدم، وهناك خمسة مشروبات طبيعية يمكن أن تزيد مستويات الحديد، وهي:

عصير الرمان

يحتوي الرمان على كميات كبيرة من الحديد والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وقد يساعد شرب عصير الرمان الطازج على تحسين الدورة الدموية ومستويات الهيموجلوبين.

عصير التفاح والخوخ

التفاح غني بالحديد، والخوخ المجفف يحتوي على الحديد والألياف، وتناول هذا المشروب يوميا يمكن أن يحارب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

عصير البنجر والجزر

بحسب موقع "Food-ndtv"، فالبنجر يحتوي على الحديد، في حين أن الجزر غني بفيتامين أ، الذي يعزز امتصاص الحديد.

عصير السبانخ

تحتوى السبانخ على نسبة عالية من الحديد غير الهيمي، والذي يمكن أن يعزز مستويات الهيموجلوبين.

عصير بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من الحديد والزنك، وكلاهما من المعادن الضرورية لعملية التمثيل الغذائي للطاقة.

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