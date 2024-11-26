7 عادات خاطئة تضر بصحة الدماغ.. ابتعد عنها

المخ من أعضاء الجسم المهمة، حيث يساعد على التعلم والإبداع والتواصل، ولكن، يحتاج إلى العناية والاهتمام.

وهناك 7 عادات يومية بسيطة يمكن أن تضر بصحة المخ وتقلل من كفاءته، وفقا لموقع "Herald"

إهمال التمارين البدنية:

ممارسة الرياضة بانتظام هي استثمار في صحة الدماغ والجسم، فالتمارين تحفز الدورة الدموية وتزيد من نمو الخلايا العصبية، ما يعزز الذاكرة والوظائف الإدراكية.

الإفراط في تناول السكر:

تناول السكر بكميات كبيرة يضر بالصحة العامة والدماغ، فضلا عن زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة وألزهايمر، وتدهور الذاكرة والقدرة على التعلم.

قلة النوم

النوم الكافي ضروري لتعافي الدماغ وإصلاحه، فخلال النوم، يتم معالجة المعلومات وتقوية الذاكرة، لذا الحرمان من النوم يضعف التركيز والانتباه، ويؤثر سلبًا على الأداء اليومي.

العيش في الماضي:

التعلق بالماضي والتفكير المستمر في الأحداث السلبية يزيد من التوتر والقلق، ويمنع من الاستمتاع بالحاضر.

العزلة الاجتماعية:

التواصل الاجتماعي ضروري لصحة العقل، حيث إن العزلة الاجتماعية تزيد من الشعور بالوحدة والاكتئاب، وتضعف الوظائف المعرفية.

تجنب التجارب الجديدة:

الروتين قد يكون مريحًا، ولكن تجنب الخبرات الجديدة يحد من نمو الدماغ وتطوره، حاول الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وتجربة أشياء جديدة.

تجاهل مشكلات الصحة العقلية

الصحة العقلية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، تجاهل مشكلات مثل الاكتئاب والقلق يؤدي إلى تفاقمها وتأثيرها سلبًا على جميع جوانب الحياة.

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