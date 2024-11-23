إذا شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب بـ إنتفاخ في القاولون العصبي

كتبت- أسماء العمدة:

القولون العصبي هو اضطراب مزمن يؤثر على الأمعاء الغليظة، ويسبب مجموعة من الأعراض المزعجة التي تؤثر على الحياة اليومية.

وفقًا لموقع healthline أبرز هذه الأعراض الانتفاخ، والذي يشعر به المصاب وكأن بطنه ممتلئة بالهواء.

ما هي أعراض انتفاخ القولون العصبي؟

هناك العديد من الأعراض الأخرى التي قد تشير إلى الإصابة بالقولون العصبي، مثل:

الألأم البطن عادة ما تكون هذه الآلام تشنجية ومؤلمة، وتزداد سوءًا بعد تناول الطعام.

تغيرات في عادات الأمعاء قد يعاني المصاب من الإمساك أو الإسهال أو مزيج من الاثنين.

الغازات زيادة في إنتاج الغازات وانتفاخ البطن.

الشعور بالامتلاء حتى بعد تناول كميات قليلة من الطعام.

الغثيان وقد يصل إلى القيء في بعض الحالات.

الحاجة المتكررة إلى التبرز خاصة بعد تناول الطعام.

أسباب انتفاخ القولون العصبي

الأسباب الدقيقة للقولون العصبي غير معروفة بشكل كامل، ولكن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في ذلك، مثل:

اضطرابات في حركة الأمعاء

قد تتقلص عضلات الأمعاء بشكل غير طبيعي، مما يؤدي إلى تراكم الغازات وانتفاخ البطن.

حساسية الأمعاء

قد تكون الأمعاء حساسة بشكل مفرط تجاه بعض الأطعمة أو الضغوط النفسية.

التهاب الأمعاء

قد يسبب الالتهاب طفيف في الأمعاء أعراضًا مشابهة لأعراض القولون العصبي.

العوامل النفسية

هناك علاقة قوية بين الصحة النفسية والقولون العصبي، حيث يزيد التوتر والقلق من حدة الأعراض.

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