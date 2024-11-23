احترس.. الألم في هذه المنطقة بالجسم علامة سرطان البنكرياس

كتبت- شيماء مرسي

سرطان البنكرياس هو مرض تتشكل فيه خلايا سرطانية داخل أنسجة البنكرياس وهو عضو في البطن يقع خلف الجزء السفلي من المعدة.

ولكن في كثير من الأحيان قد يكون من الصعب تشخيصه في المراحل المبكرة لأنه لا يسبب أي أعراض، وفق ما كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ومن ضمن الأعراض الملحوظة الأولى لسرطان البنكرياس هو الألم في منطقة الظهر أو المعدة وغالبا يكون أسوأ عند الاستلقاء أو بعد تناول الطعام.

وتشمل العلامات الأخرى ما يلي:

-فقدان الوزن غير المتوقع.

-اليرقان واصفرار الجلد وبياض العينين.

-يصبح لون البول أصفر داكن أو برتقالي أو لون البراز شاحبا.

الأسباب الأخرى التي يمكن أن تكون سببا لأعراضك؟

يمكن أن تحدث أيضا بسبب التهاب البنكرياس، أو حصوات المرارة، أو متلازمة القولون العصبي (IBS)، أو التهاب الكبد.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من اليرقان، يجب استشارة الطبيب فورا.

ويوجد عدد من عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرص إصابتك بهذا المرض.

ويعتبر سرطان البنكرياس نادرا لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، ويوجد عامل خطر آخر لا يمكنك السيطرة عليه وهو التاريخ العائلي، وفي بعض الأحيان نجد أن سرطان البنكرياس ينتقل في العائلات.

وهذا الخطر يكون أعلى إذا كان لديك أكثر من قريب من الدرجة الأولى مصاب بالمرض، أو إذا تم تشخيص إصابة أحد أقارب الدرجة الأولى بالمرض في سن مبكر.

ويمكن لعادات نمط الحياة غير الصحية أيضا أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

كما أن خطر الإصابة بسرطان البنكرياس يزداد كلما زاد تدخينك، وأيضا زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

وقد يكون حوالي واحد من كل ثمانية سرطانات في البنكرياس مرتبطا بزيادة الوزن أو السمنة.

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