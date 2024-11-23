هل يؤثر العلاج الهرموني على الذاكرة والتركيز؟ دراسة جديدة تكشف

تعتبر فترة انقطاع الطمث مرحلة انتقالية صعبة تمر بها العديد من النساء، وترافقها مجموعة من الأعراض المزعجة.

يلجأ الكثير منهن إلى العلاج الهرموني لتخفيف هذه الأعراض، ولكن هل يؤثر هذا العلاج على صحة الدماغ والإدراك؟

وربطت أبحاث سابقة أن أحد أشكال العلاج الهرموني بضعف الإدراك الخفيف والخرف لدى النساء فوق سن 65 عاماً، ما دفع إلى إجراء أبحاث حول أهمية العمر وتوقيت العلاج على ضعف الإدراك، بحسب "مديكال إكسبريس".

الإستروجين

وخلال دراسة لمعرفة تأثير العلاج بهرمون الإستروجين، أعاد الباحثون زيارة المشاركات اللاتي تلقين العلاج المبكر لأعراض سن اليأس، بعد ما يقرب من 10 سنوات لتكرار سلسلة من الاختبارات الإدراكية.

وتبين أن العلاج الهرموني لم ينجح في الحماية من التدهور الإدراكي، لكن لم يكن له أي تأثير إدراكي سلبي طويل المدى أيضاً.